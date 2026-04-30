Названы цели ударов российских войск на Украине

Вооруженные силы (ВС) России ударили по энергообъектам на Украине. Подробности об атаках журналистам сообщили в Минобороны РФ.

Отмечается, что пораженные объекты использовались в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Помимо того, удары наносились по местам сборки и запуска беспилотников, а также пунктам временной дислокации украинских войск и иностранных наемников.

В ночь с 29 на на 30 апреля средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили над регионами России почти 200 украинских беспилотных летательных аппаратов. По данным оборонного ведомства, атаке подверглись 14 субъектов страны, среди которых Астраханская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Тульская и Ульяновская области.