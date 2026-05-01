Вооруженные силы России взяли под контроль село Покаляное на Волчанском направлении Харьковской области. Об этом в пятницу, 1 мая, сообщили в пресс-службе Министерство обороны.

© Минобороны РФ

По словам представителей ведомства, в выдавливании Вооруженных сил Украины с территории населенного пункта принимали участие бойцы группировка войск «Север».

— Вчера в результате активных действий... установлен контроль над населенным пунктом Покаляное Харьковской области, — передает РИА Новости.

Накануне армия России поразила судостроительный завод «Океан» в Николаеве, где под руководством британских специалистов проходила сборка и вооружение безэкипажных катеров, используемых для атак на гражданские суда в Черном море.

Начальник Генерального штаба Валерий Герасимов проверил выполнение боевых задач подразделениями Южной группировки войск. Луганская Народная Республика занята, наступление идет по всем направлениям. В марте–апреле российские военные взяли под контроль 34 населенных пункта.