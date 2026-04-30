Генерал раскрыл ответ России в случае срыва перемирия Киевом

Российская армия пребывает в состоянии повышенной готовности на случай попыток срыва режима прекращения огня, предложенного президентом РФ Владимиром Путиным на период празднования Дня Победы. Об этом изданию "АиФ" сообщил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По словам парламентария, верховный главнокомандующий заранее предусмотрел риски, связанные с недобросовестным поведением украинской стороны.

«Наш президент, объявляя перемирие, наверняка поставил задачу вооруженным силам быть в полной готовности для отражения любых провокаций и попыток Киева к контрнаступлению и так далее», — отметил Виктор Соболев.

Депутат выразил скепсис относительно намерений Киева придерживаться договоренностей, допуская лишь формальное согласие украинского руководства на установление «тишины».

«Хотя формально, может быть, они согласятся», — подчеркнул генерал-лейтенант.

Данные заявления прозвучали на фоне состоявшегося телефонного разговора между Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом. Как сообщил помощник президента Российской Федерации Юрий Ушаков, российский лидер выразил готовность объявить перемирие на время праздничных мероприятий 9 мая. В ответ Владимир Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что поручил представителям Киева связаться с командой Белого дома для уточнения деталей инициативы.