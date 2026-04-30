Украинской армии предрекли критические проблемы под Сумами

Военный блогер Юрий Подоляка заявил, что ВСУ столкнутся с «серьезными проблемами» из-за потери сёл Новодмитровка и Корчаковка на сумском направлении. Об этом пишут «Аргументы и факты».

Подоляка заявил, что перешедшая под контроль ВС РФ Новодмитровка расположена в километре от крупного поселка Краснополье. На участке между селом и поселком находится много заросших лесом балок. ВС РФ могут воспользоваться ими, двигаясь к Краснополью.

Военный блогер добавил, что также российские войска контролируют высоты на этом участке. Это облегчит работу операторам беспилотников.

«На сумском направлении у командования противника серьезные проблемы», - подчеркнул Подоляка.

Он добавил, что контроль над Краснопольем - «лишь вопрос времени». Это, в свою очередь, станет «очень тревожным звоночком» для Сум.

В четверг, 30 апреля, появилась информация, что село Корчаковка в Сумской области перешло под контроль ВС РФ. До этого в Минобороны России сообщили, что в ДНР был взят под контроль посёлок Новодмитровка, в Сумской области - одноимённое село.