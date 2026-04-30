ВС РФ подготовили «жесткий ответ» в случае срыва перемирия на День Победы

Российские войска готовы дать жесткий ответ, если предложенное президентом РФ Владимиром Путиным перемирие на День Победы будет сорвано. Об этом aif.ru заявил член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Президент России Владимир Путин заявил о готовности объявить перемирие на время празднования Дня Победы в ходе разговора со своим американским коллегой Дональдом Трампом 29 апреля. Глава Белого дома активно поддержал эту инициативу, отметив, что праздник «знаменует нашу общую победу над нацизмом».

Член комитета Государственной думы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев усомнился в том, что Киев будет соблюдать перемирие, несмотря на то, что формально, скорее всего, согласится.

«Наш президент, объявляя перемирие, наверняка поставил задачу вооруженным силам быть в полной готовности для отражения любых провокаций и попыток Киева к контрнаступлению и так далее», – заметил парламентарий.

В 2025 году президент РФ Владимир Путин также объявлял перемирие на дни празднования Победы. Оно продлилось с нуля часов с 7 на 8 мая до нуля часов с 10 на 11 мая. На этот период ВС России приостановили все боевые действия. Однако позднее в Минобороны РФ отчитались, что за это время было зафиксировано свыше 9 тысяч нарушений перемирия со стороны Вооруженных сил Украины.