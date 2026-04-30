Медведев заявил о наличии у России уникального секретного оружия

Россия обладает перспективными образцами вооружений, аналогов которым нет у западных стран, включая не только известные системы «Орешник» и «Посейдон», заявил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев.

«У нас сейчас есть все, что есть у них, но у них нет того, что есть у нас. Я имею в виду не только известный всем «Орешник» или грозный «Посейдон», есть и другие образцы, очень перспективные, о которых я распространяться не буду», – сказал Медведев, передает РИА «Новости».

Также Медведев обратил внимание на успехи «народного ВПК». Гаражные разработки оказались удачными, теперь они тиражируются и получают высокую оценку от бойцов на фронте.

Политик добавил, что оборонная промышленность страны сильно изменилась благодаря модернизации последних лет. Противники России, по его словам, уже признали эти масштабные перемены, затронувшие всю номенклатуру техники – от традиционных видов до самых современных образцов.

Ранее Медведев заявлял об отсутствии у России проблем с вооружением. В октябре он сообщал об успешных испытаниях перспективных образцов на полигоне Капустин Яр.