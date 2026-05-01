Беспилотник ВСУ атаковал телевышку в российском регионе

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковал вышку цифрового телерадиовещания в Рыльском районе Курской области. Об этом сообщил глава региона Александр Хинштейн в Max.

В результате удара без телевещания остались весь Рыльский район, часть населенных пунктов Глушковского, Кореневского и Льговского районов. Хинштейн уточнил, что восстановление объекта начнется, когда позволит оперативная обстановка.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о последствиях очередной атаки ВСУ на Туапсе, в результате которой загорелся морской терминал. По его словам, специалисты прикладывают все силы, чтобы не допустить попадания нефти в море.