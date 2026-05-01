На территории детского сада сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, современный аналог военкомата) осуществили мобилизацию жителя Львова. Инцидент был зафиксирован очевидцами, которые опубликовали соответствующее видео. По данным свидетелей, четверо мужчин схватили гражданина и силой поместили его в автомобиль. Все эти действия происходили в присутствии детей.

© Московский Комсомолец

Мобилизованный пытался оказать сопротивление, однако работники ТЦК принудительно заставили его войти в машину. Наблюдатели отметили, что процессом руководил представитель полиции.

Ранее в другом регионе, в селе Верба на Ровенской области, произошел конфликт с применением оружия. Когда к местному жителю подошли для проверки документов сотрудники территориального центра комплектования и полицейские, он открыл огонь из автомата. В результате инцидента два человека получили ранения.

В Черновицкой области возле села Струмок также был зарегистрирован нападение на работников ТЦК. Мужчина атаковал их, нанес двум сотрудникам удары ножом в область шеи. После этого он причинил повреждения служебному автомобилю и ударил военкома гаечным ключом, травмировав его предплечье. Подозреваемым в этом случае оказался 29-летний гражданин, который был задержан.