Сотрудники ТЦК мобилизовали мужчину на территории детского сада
На территории детского сада сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, современный аналог военкомата) осуществили мобилизацию жителя Львова. Инцидент был зафиксирован очевидцами, которые опубликовали соответствующее видео. По данным свидетелей, четверо мужчин схватили гражданина и силой поместили его в автомобиль. Все эти действия происходили в присутствии детей.
Мобилизованный пытался оказать сопротивление, однако работники ТЦК принудительно заставили его войти в машину. Наблюдатели отметили, что процессом руководил представитель полиции.
Ранее в другом регионе, в селе Верба на Ровенской области, произошел конфликт с применением оружия. Когда к местному жителю подошли для проверки документов сотрудники территориального центра комплектования и полицейские, он открыл огонь из автомата. В результате инцидента два человека получили ранения.
В Черновицкой области возле села Струмок также был зарегистрирован нападение на работников ТЦК. Мужчина атаковал их, нанес двум сотрудникам удары ножом в область шеи. После этого он причинил повреждения служебному автомобилю и ударил военкома гаечным ключом, травмировав его предплечье. Подозреваемым в этом случае оказался 29-летний гражданин, который был задержан.