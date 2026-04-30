Главком ВСУ Сырский ограничил пребывание солдат на позициях

Главком ВСУ Александр Сырский подписал приказ, согласно которому пребывание солдат ВСУ на фронте должно длиться не более двух месяцев. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«С целью сохранения жизни и здоровья военнослужащих, выполняющих задачи как на линии боевого столкновения, так и в глубине обороны, подписал приказ об обязательной ротации военнослужащих, выполняющих задачи на переднем крае. Командиры должны обеспечить условия для пребывания военнослужащих на позициях до двух месяцев с последующей обязательной заменой (ротацией), которая должна быть проведена в срок не позднее одного месяца», — отметил он.

По словам Сырского, ротация должна осуществляться «заблаговременно, с учетом обстановки, характера боевых действий и имеющихся сил и средств».

Кроме того, приказ предусматривает прохождение военными медосмотра, предоставление им времени на отдых, своевременное обеспечение боеприпасами и продовольствием тех военных, которые выполняют боевые задачи на позициях.

Главком ВСУ подчеркнул, что соблюдение требований приказа будет находиться «под жестким контролем», а нарушителей будет ждать «неотвратимая ответственность в соответствии с действующим законодательством и уставами ВСУ». Также он отметил, что приказ будет обязателен для исполнения для всех подразделений, выполняющих боевые задачи на передовой.

Появление приказа Сырский объяснил тем, что из-за доминирования дронов на фронте «существенно трансформировались понятия переднего края, тыла и глубины боевых порядков», а также «усложнилась логистика и перемещение как на поле боя, так и от переднего края к тылу».

В апреле командующий десантно-штурмовыми войсками (ДШВ) ВСУ Олег Апостол заявил, что в рекрутинговые центры ВСУ теперь идет «гораздо меньше людей», чем раньше. Он отметил, что нехватка солдат приводит к тому, что в ВСУ «нет ротации» и «нормального отпуска».

28 апреля минобороны Украины подтвердило, что в ряде бригад ВСУ существуют проблемы с питанием солдат. А депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заявила, что голод солдат ВСУ на позициях стал постоянной проблемой.

Также 29 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сказала, что солдаты ВСУ массово страдают алкоголизмом и наркозависимостью.

Ранее в Раде заявили о возможной мобилизации граждан с бронью.