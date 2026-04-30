Российские войска за сутки совершили невероятный марш-бросок. Как сообщает «Царьград», киевские ресурсы жалуются, что «Путин сделал невозможное», а для ВСУ готовят «армагеддон».

Новый плацдарм

Положение ВСУ ухудшается. На харьковском направлении ВС РФ сформировали новый плацдарм — Дегтярский. Штурмовики зашли в село Бударки — идут бои в жилой застройке населенного пункта. Также противника выбили из соседнего села Землянки.

Военный обозреватель Михаил Дегтярев замечает, что дальнейшая перспектива — двигаться навстречу к Волчанскому плацдарму и по итогу соединиться, создав неразрывную буферную зону вдоль границы.

«Задача амбициозная, так как тут ещё нужно пройти более 20 км. Однако я более чем уверен, что эта задача выполнима и будет выполнена по итогам летней кампании, а может быть, даже и раньше, так как за Охримовку уже ведутся бои. Далее останется лишь два более-менее крупных и сложных для взятия населенника — это села Малая Волчья и Варваровка», — добавил он.

В дальнейшем ожидается соединение с Великобурлукским плацдармом, однако пока это второстепенная задача.

Кроме того, бойцы группировки войск «Север» заявили о крупном продвижении и на сумском направлении — освобождено село Новодмитровка. Противник пытался удержать окраины за счет подразделений из бывших заключенных, а расчеты артиллерии ВСУ наносили неизбирательные удары, целью которых также были и украинские военнослужащие, пытавшиеся бежать

Бои на южном театре

В Днепропетровской области группировка войск «Восток» продолжает продвигаться в лесном массиве за реку Волчья, расширяя плацдарм. На западном участке ВС РФ взламывают оборону ВСУ на рубеже Верхняя Терса — Воздвиженка. Южнее российские военные вклиниваются в направлении Комсомольского и Чаривного.

«Также большое внимание уделяется уничтожению техники, поскольку противник пытается делать ставку именно на мобильность своих групп. Кроме того, работают артиллерия, авиация, тяжелые огнеметные системы, сметая переправы, укрепрайоны и другие важные объекты противника», — заявил канал «Воин DV».

В Запорожской области ВС РФ проламывают оборонительные порядки противника дронами и артиллерией, а также уничтожают просочившуюся пехоту противника в районе Приморского, из которого ВСУ намеренно делают «серую зону». Дегтярев сообщает, что схожая ситуация в районе Степногорска.

В Новобойковской и Павловке также наблюдается «серая зона». В Лукьяновском контроль ВС РФ сохраняется. До Магдалиновки, Веселянки и Запорожца, по данным Дегтярева, российские военные пока не дошли. При этом некоторые аналитики уверены, что подразделения частично или полностью установили контроль над населенными пунктами, но пока там сохраняются «качели».

На этом участке значительный прогресс ожидается в тот момент, когда группировка войск «Восток» выйдет к Омельнику, после чего гарнизон ВСУ в Орехове окажется в окружении и без логистики. Тогда до контроля над городом останутся считаные недели.

Вместе с тем Дегтярев отметил, что изначально план был иной. Предполагалось, что именно группировка войск «Днепр» выйдет к Юрковке и Таврийскому, после чего подоспеет «Восток» к Омельнику, тем самым перерезав снабжение врага. Отчасти это изменило прогнозы по взятию города, однако фронт динамичен, а планы меняются постоянно.

В районе Малой Токмачки относительно без изменений. Для ВС РФ, считает военный эксперт, нет смысла брать село, пока «Восток» не заберет Омельник — до тех пор штурмовые действия могут привести к бессмысленным потерям.

«Армагеддон» для Украины

Недавно полковник Аслан Нахушев отметил, что наиболее эффективным ответом за атаки по Туапсе и Ленобласти, по крайней мере для начала, могут стать удары дронами и ракетами по АЗС противника.

«Ежедневно тысячи бензовозов из-за границы развозят топливо прямо на АЗС. В Киеве 381 АЗС. Они тоже эффектно горят. Посвятите несколько массированных налётов дронов уничтожению этих замечательных мест», — заявлял он.

Спустя несколько дней Нахушев заявил, что «желание сбылось». В городе Богодухов в Харьковской области за три дня уничтожено семь АЗС из 11. Заправлялись там в основном машины ВСУ.

Тогда же военный обозреватель Юрий Подоляка фиксировал эффектные прилеты по днепропетровским АЗС в момент прибытия туда трех бензовозов. Вероятно, происходящее является перенастройкой стратегии воздушной войны.

«В итоге украинцы завопили в соцсетях, мол, "Путин сделал невозможное" – очевидно, что этого враг не ожидал», — подчеркивает телеканал.

Нахушев также рассказал, как срочно закончить конфликт, устроил для ВСУ «армагеддон в 2 килотонны». По его мнению, следует официально объявить о нанесении зеркального удара возмездия по Туапсе и дать два дня на подготовку, после чего «снести плотину Киевской ГЭС». По мнению полковника, в течение недели бы все геополитические проблемы России и мира «разрешились мирным договором» и, возможно, даже без удара.