В России призвали подготовить «жесткий» ответ за атаки на Туапсе

В ответ на атаки Вооруженных сил Украины на Туапсе, которые привели к пожару на нефтеперерабатывающем заводе и гибели людей, необходимо бить по критической инфраструктуре киевского режима. Об этом заявил aif.ru член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

В апреле Туапсе был несколько раз атакован украинскими беспилотниками. 20 апреля в оперативном штабе Краснодарского края сообщили, что из-за атаки по морскому терминалу в море в районе Туапсе появилось нефтяное пятно. А 28 апреля из-за новой атаки беспилотников начался масштабный пожар на НПЗ. Жителей домов, расположенных рядом с заводом, эвакуировали.

По словам члена комитета Госдумы по обороне Андрея Колесника, Украины, атакуя Туапсе, сознательно наносит экологический ущерб не только России, но и странам Черноморского бассейна — Румынии, Болгарии, Турции.

«Наверное, пора бить по нефтеперегонным заводам Украины и уже ни на что не оглядываться», — констатировал парламентарий.

Он уверен, что необходимо также полностью разрушить портовую инфраструктуру в Николаевской и Одесской областях, чтобы «никакие суда туда больше не заходили». И «работать по скоплениям и районам сосредоточения наемников из Европы», чтобы отправляемые с Украины гробы «охладили желание третьих стран участвовать в конфликте».

При этом, по мнению Колесника, дроны для атаки по Краснодарскому краю могут запускаться не только с суши, но и с кораблей третьих стран, реакция же на такие действия должна быть предельно жесткой.

«Если какая-то третья сторона, пусть и считающаяся нейтральной, позволяет Киеву использовать свои суда для нанесения ударов, эти суда должны подлежать уничтожению. Нанесение ударов по нашей критической инфраструктуре, по нефтеперерабатывающему заводу в Туапсе, где пострадали мирные люди и погибли дети, — это открытая военная конфронтация», — заметил член комитета Госдумы по обороне.

Андрей Колесник также обратил внимание на то, что у России хватает новейших систем, в том числе «Кинжалов» и «Искандеров», чтобы атаковать объекты на Украине, и «нужны не только ответные удары, но и упреждающие атаки».