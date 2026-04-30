ВСУ ударили по промышленному объекту в регионе России в 2000 километрах от Украины

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ударили по одной из промышленных площадок Пермского края, расположенного примерно в 2000 километрах от Украины. О прилете беспилотника сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram.

По его словам, работники объекта находятся в защитных сооружениях. Пострадавших и значимых разрушений нет.

«Жизни и здоровью жителей ничего не угрожает. Угрозы химической опасности нет», — написал чиновник.

Он добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы. Кроме того в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности и план «Ковер».

Ранее в сети появилось снятое жителями Перми видео с гигантским грибовидным облаком, появившимся после звуков воздушной тревоги. Судя по кадрам, возгорание произошло неподалеку от частного сектора города.

29 апреля Махонин также сообщал об ударе по промышленному объекту в Пермском крае.