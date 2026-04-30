Массированная атака ВСУ 30 апреля: погибшие и раненые

Российские военные сегодня ночью сбили 189 украинских БПЛА самолетного типа, в результате атаки есть жертвы. Какие регионы оказались в опасности к утру 30 апреля, разбирался «Рамблер».

По информации Минобороны России, украинские беспилотники атаковали 14 регионов. Дроны были перехвачены в Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Тульской и Ульяновской областях, говорится в сообщении военного ведомства на платформе Max.

Белгородская область

В результате атаки Вооруженных сил Украины по Белгородской области есть погибшие и раненые. Удары дронами были нанесены по пассажирскому автобусу и автомобилям местных жителей, сообщил накануне в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

«Враг целенаправленно ударил по пассажирскому автобусу в селе Вознесеновка Шебекинского округа. Три женщины погибли на месте от полученных ранений. В такие моменты сложно подобрать слова, чтобы выразить всю скорбь и горе… Это невосполнимая утрата для всех нас», — рассказал губернатор,

По его словам, еще восемь человек получили ранения, двое из них в тяжелом состоянии: у мужчины слепые проникающие ранения головы, ушиб головного мозга, слепые осколочные ранения живота и руки с открытым переломом, у женщины — множественные слепые осколочные ранения головы, рук и ног.

Также в результате атак пострадали еще три человека в разных населенных пунктах области. В селе Головино Белгородского округа дрон атаковал легковой автомобиль, водитель был ранен. В Валуйскую ЦРБ обратился мужчина, пострадавший при атаке дрона на служебный автомобиль в селе Гладково.

«В селе Волчья Александровка Волоконовского округа от удара дрона мужчина получил слепые осколочные ранения грудной клетки и ног. Бригадой скорой он доставлен в Валуйскую ЦРБ», — сообщил Вячеслав Гладков.

Волгоградская область

Беспилотниками были атакованы Алексеевский и Ольховский районы Волгоградской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Бочаров, слова которого приводятся в Telegram-канале областной администрации.

«В Алексеевском районе в результате атаки повреждено индивидуальное жилое домовладение, житель госпитализирован с осколочным ранением ноги», — отметил он.

По данным комитета здравоохранения региона, которые приводит ТАСС, пострадавшему 65 лет, его состояние стабильное, средней степени тяжести.

Ростовская область

Сегодня ночью беспилотники были уничтожены в пяти районах Ростовской области. Об этом сообщил в своем канале в Max губернатор Юрий Слюсарь.

По его словам, атаке подверглись Чертковский, Верхнедонский, Шолоховский, Тарасовский и Красносулинский районы.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться. В настоящее время беспилотная опасность сохраняется. Будьте осторожны!», — предупредил Юрий Слюсарь в 6:07 утра.

Нижегородская область

Атаке беспилотников подверглась и Нижегородская область. Местные жители рассказали Telegram-каналу Shot о взрывах и вспышках в небе.

По данным жителей Дзержинска, в городе ночью работали сирены, были слышны три-четыре взрывы в разных частях города. А в аэропорту Нижнего Новгорода были введены ограничения на посадку и взлет воздушных судов.

ВСУ вновь атаковали Пермь

Накануне губернатор Оренбургской области Евгений Солнцев сообщил о том, что Вооруженными силами Украины была предпринята попытка атаки нескольких промышленных предприятий. Жители Орска в свою очередь рассказали, что в школах, на предприятиях и в социальных и спортивных учреждениях была проведена эвакуация, а дроны летели так низко, что можно было их рассмотреть.