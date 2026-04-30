В ВСУ назвали тревожные цифры о действиях военных

Часть отрядов вооруженных сил Украины, которые должны бороться с российскими беспилотными летательными аппаратами, за год уничтожили ноль БПЛА. Соответствующее заявление сделал замкомандующего Воздушными силами ВСУ Павел Елизаров, пишет "Страна.ua".

По его информации, в одной из областей из 28 экипажей 24 за год не сбили ни одного беспилотника.

В этом контексте Елизаров заявил, что проблема даже не в нехватке личного состава, а в его обучении.

«Даже того ресурса, который уже мобилизован, нам достаточно», - поделился подробностями замкомандующего Воздушными силами ВСУ.

Людей просто необходимо эффективно использовать, структурировать и анализировать, подчеркнул он.

В марте Елизаров жаловался, что украинские системы противовоздушной обороны не могут перехватывать все беспилотные летательные аппараты из-за большой территории Украины.