Хакер раскрыл способ лишить ВСУ боевых роботов

Командование ВСУ начало делать ставку на массированное применение наземных боевых роботов. Как сообщает aif.ru, хакер PalachPro рассказал, как Россия может лишить украинские войска этого оружия.

Ранее The Independent заявила, что одна из украинских бригах хочет заменить 30% личного состава пехоты на беспилотные наземные транспортные средства. Пехота же, как ожидается, станет узкоспециализированным подразделением, которое будет выполнять те задачи, с которой роботы справиться не могут.

PalachPro заметил, что украинцы применяют эти устройства на «самых горячих участках» — для подвоза боеприпасов, эвакуации и попыток штурмов без большого количества живой силы.

«Хранят и производят их по всей Украине: это не один большой завод, а сеть мелких мастерских и компаний через специальную украинскую цифровую платформу Brave1. Точные адреса постоянно меняют и маскируют», — заявил PalachPro.

Он отметил, что Украина уже научилась быстро разносить сборку по разным местам, однако ВС РФ все еще могут эффективно бить по ключевым поставщикам компонентов и складам.