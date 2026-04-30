Жители атакованного ВСУ российского города раскрыли одну деталь

Жители атакованной Вооруженными силами Украины (ВСУ) Перми раскрыли одну деталь. Об этом стало известно Telegram-канал Ural Mash.

Россияне отметили, что в городе звучали разные системы предупреждения. Как утверждают они, за несколько минут раздались сообщения: «воздушная тревога», «химическая тревога», «угроза паводка», «радиационная опасность», «штормовое предупреждение», «авария с выбросом опасного химического вещества» и «облако зараженного воздуха».

В то же время официально подтвержден только план «Ковер» в пермском аэропорту.

До этого в Перми очевидцы сняли гигантский столб черного дыма после воздушной тревоги. После появления белого облака на месте предполагаемого происшествия появился столб черного дыма.

Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию на фоне разговора Путина и Трампа о СВО

Накануне украинский дрон ударил по промышленному объекту в Пермском крае. Работников предприятия удалось своевременно эвакуировать, никто не пострадал. После удара небо заволокло черным дымом, позже в Перми прошел черный дождь.