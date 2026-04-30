Российские военные начали бои на севере Новоданиловки

Российские подразделения продвигаются в районе Орехова, бои идут на севере села Новоданиловка. Об этом рассказал в своем Telegram-канале бывший депутат Верховной рады Олег Царев.

«Бои идут в западной части Малой Токмачки и в северной части Новоданиловки», — пояснил он.

Также, по его словам, на восточном фланге на подступах к Гуляйполю подразделения ВС России «заняли несколько опорников». Боестолкновения идут и на участке между Верхней Терсой и Воздвижевкой.

«Российские войска срывают ротации, бьют по технике и личному составу противника в ближнем тылу», — рассказал Олег Царев.

Ранее в Минобороны России сообщили, что расчет противотанкового ракетного комплекса «Фагот» уничтожил опорный пункт Вооруженных сил Украины в районе города Орехов Запорожской области. Также на этом направлении оператор дрона-разведчика обнаружил пехоту ВСУ, пытавшуюся провести ротацию своих подразделений. Ротация была сорвана.