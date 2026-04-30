Раскрыты детали массированной атаки ВСУ на Россию на фоне разговора Путина и Трампа о СВО

В ночь с 29 на на 30 апреля средства противовоздушной обороны (БПЛА) сбили над регионами России почти 200 украинских беспилотных летательных аппаратов. Детали массированной атаки раскрыли журналистам в российском Министерстве обороны.

По данным оборонного ведомства, атаке подверглись 14 субъектов федерации, среди которых Астраханская, Липецкая, Нижегородская, Рязанская, Тульская и Ульяновская области. Общее число сбитых средствами ПВО БПЛА составило 189 единиц. Все уничтоженные летательные аппараты относились к самолетному типу.

Атака была совершена на фоне состоявшегося между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом телефонного разговора, который продолжался почти полтора часа. Главы государств обсудили ход специальной военной операции, и Путин сообщил коллеге, что ее цели будут достигнуты.

ВСУ вновь атаковали Пермь

Ранее сообщалось, что в российском регионе за 2000 километров от границы с Украиной поднялось огромное грибовидное облако после воздушной тревоги.