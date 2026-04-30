ВСУ вновь атаковали Пермь

Несколько взрывов прозвучали над Пермью утром четверг, 30 апреля. По данным Telegram-канала Shot, силы противовоздушной обороны отражают воздушную атаку по городу.

По словам местных жителей, первые несколько взрывов раздались на юге города. В одном из районов наблюдается дым: этим утром сирена воздушной опасности включалась уже три раза.

Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет, уточняется в публикации.

Днем ранее жители Перми рассказали о появлении густого черного дыма в небе над городом после атаки беспилотников ВСУ. Дым хорошо был виден на фоне ясного неба. Очевидцы отметили, что капли дождя оставляют темные следы на подоконниках.

В Министерстве обороны РФ отчитались, что за ночь 30 апреля силы ПВО ликвидировали 189 украинских беспилотников над 14 российскими регионами.