Силы ПВО отразили атаку ВСУ на пять районов российского региона
Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пять районов Ростовской области. Об этом Юрий Слюсарь.
«Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в 5 районах: Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском, Красносулинском», — уточнил он.
Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких
Слюсарь добавил, что сведения о пострадавших и разрушениях уточняются.
В ночь на 30 апреля серия взрывов прогремела над Липецком. Система ПВО отразила воздушную атаку украинских БПЛА.