Названы самые распространенные боевые ранения на СВО

Начальник Национального медицинского исследовательского центра высоких медицинских технологий имени А. А. Вишневского, генерал-майор медицинской службы Александр Есипов в интервью РИА Новости описал характер боевой травмы, превалирующий у участников специальной военной операции.

По его словам, на смену пулевым ранениям, считавшимся ранее наиболее типичным видом боевых повреждений, пришли тяжелейшие минно-взрывные травмы. Медик пояснил, что в большинстве случаев врачи сталкиваются с так называемыми сочетанными и комбинированными поражениями, при которых единовременно травмируются сразу несколько анатомических областей, что критически утяжеляет общее состояние раненого.

Среди характерных последствий подрывов генерал перечислил множественные осколочные ранения, обширные и глубокие ожоги, тяжелые формы контузий, баротравмы и акутравмы.

Вместе с тем Есипов подчеркнул, что благодаря передовым методикам догоспитальной помощи и современным алгоритмам лечения военным хирургам в настоящее время удается спасать тех пациентов, чьи ранения еще десятилетие-полтора назад сочли бы несовместимыми с жизнью.

