Посол России в Берлине Сергей Нечаев в интервью РИА Новости охарактеризовал текущий внешнеполитический курс Федеративной Республики Германия как целенаправленную подготовку к прямому военному столкновению с Москвой в обозримой перспективе.

По словам главы дипломатической миссии, немецкое руководство более не пытается вуалировать эти намерения, открыто закрепив их на доктринальном уровне. Нечаев подчеркнул, что на данном этапе, вопреки формальному отрицанию своего превращения в участника боевых действий, Берлин делает стратегическую ставку на интенсивное насыщение киевского режима современными беспилотными летательными аппаратами, компонентами к ним и иными средствами поражения.

При этом дипломат указал, что общественность страны не испытывает воодушевления от перспективы подобного противостояния, однако голоса несогласных планомерно заглушаются агрессивной милитаристской пропагандой, развернутой как официальными лицами, так и представителями вооруженных сил, лоббистами оборонно-промышленного комплекса и системных средств массовой информации.

