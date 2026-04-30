Военнослужащий 61-й гвардейской бригады морской пехоты с позывным «Пика», действующий в составе группировки войск «Центр», в беседе с РИА Новости описал нестандартное поведение военнослужащих противника, фиксируемое в ходе боевых столкновений. Оператор беспилотных систем сообщил, что украинские боевики зачастую не проявляют типичной для человека реакции на близкие разрывы и прямые попадания ударных дронов.

© Московский Комсомолец

По его словам, зафиксированы многочисленные случаи, когда после контузии и разрыва боеприпасов в непосредственной близости солдаты ВСУ не теряли пространственной ориентации и, вопреки ожидаемой дезориентации, продолжали целенаправленно двигаться к укрытиям.

Боец допустил, что такая аномальная реакция может объясняться воздействием внешних стимуляторов. Он отметил, что у действующих на передовой подразделений складывается устойчивое впечатление о нахождении украинских военнослужащих под действием неких препаратов, поскольку их физический ответ на осколочные ранения отличается от обычного болевого шока. «Пика» подчеркнул, что частота подобных эпизодов в последнее время возросла.

При этом, уточнил военнослужащий, несмотря на то что противник успевает уйти в блиндажи, признаки поражения все же фиксируются, однако повторного появления боевиков на позициях не наблюдается.

