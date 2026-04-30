Слюсарь сообщил об уничтожении БПЛА в пяти районах Ростовской области

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении украинских БПЛА в пяти районах региона.

Речь, по его словам, идёт о Чертковском, Верхнедонском, Шолоховском, Тарасовском и Красносулинском районах.

«Информация о пострадавших и разрушениях на земле не поступала. Будет уточняться», — написал глава региона в Telegram-канале.

Отмечается, что в настоящее время беспилотная опасность сохраняется.

Ранее в Алексеевском районе Волгоградской области в результате атаки БПЛА с осколочным ранением ноги был госпитализирован местный житель.