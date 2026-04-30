Армия России начала бои за освобождение Рясного после того, как взяла под контроль Новодмитровку Сумской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

Марочко заявил, что Армия России начала бои за освобождение населенного пункта Рясное в Сумской области, передает ТАСС. Он добавил, что российские войска приступили к активным действиям после установления контроля над Новодмитровкой.

Марочко заявил: «Наши военнослужащие уже серьезно работают южнее [Новодмитровки], в районе населенного пункта Рясное. Я прогнозирую в ближайшее время позитивные новости от Министерства обороны РФ по данному населенному пункту».

Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Новодмитровка в Сумской области.

Днем ранее российские бойцы взяли село Таратутино для расширения буферной зоны.

В ходе этих боев штурмовики выбили украинских националистов из десятков огневых позиций.