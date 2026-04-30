Расчеты РСЗО «Ураган» группировки «Восток» уничтожили позиции ВСУ в Запорожской области. Соответствующими кадрами поделилось Минобороны России.

Разведывательный расчет БПЛА группировки войск «Восток» в ходе патрулирования воздушного пространства обнаружил позиции и узлы сосредоточения резервов украинских формирований. Противник предпринял попытку накопления сил для укрепления своих передовых рубежей.

Координаты выявленных целей были переданы на командный пункт артиллерии. Расчеты 220-мм реактивных систем залпового огня «Ураган» нанесли огневой удар по скоплениям противника.

Контроль поражения и корректировка велись расчетами разведывательных дронов в режиме реального времени. В результате фортификационные сооружения, пункты дислокации, а также живая сила и военная техника ВСУ были уничтожены.

Ранее корреспондент «Звезды» Николай Кугук, работающий в зоне проведения спецоперации, пообщался с военнослужащими из состава расчета РСЗО «Ураган». Один из артиллеристов, водитель с позывным Стар, признался, что на этом же направлении когда-то сражался его дед. Он добавил, что время со дня подписания контракта с Минобороны удобно считать по Дню Победы, ведь Стар сделал это именно в мае и уже почти три года участвует в боевых действиях.