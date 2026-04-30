На Украине признали ухудшение ситуации на славянском направлении

Украинский военный обозреватель Константин Машовец признал ухудшение ситуации для ВСУ на славянском направлении. Об этом он заявил журналистке Людмиле Немыре.

Он отметил, что российские войска приближаются к началу масштабной кампании по взятию под контроль Славянско-Краматорской агломерации. Так, бои идут уже в Рай-Александровке, там ВС РФ пытаются перерезать логистику, чтобы вынудить украинских военных отступить.

«Это тем более опасно, что ряд позиций продолжаем удерживать восточнее этого населенного пункта», — добавил Машовец. Он уточнил, что российские бойцы пробиваются на рубеж Николаевка-Никаноровка, чтобы занять господствующие высоты и взять под огневой контроль район Славянска, создавая условия для масштабных наступательных действий.

Ранее Машовец заявил, что российские войска продолжают продвижение на гуляйпольском направлении.