Пентагон заключил контракт на $1 млрд на производство РСЗО HIMARS

Пентагон сообщил о заключении контракта с американской оборонной корпорацией Lockheed Martin на сумму свыше $1 млрд на производство реактивных систем залпового огня HIMARS.

По информации ведомства, предельная сумма сделки составит $1 132 447 811. Ориентировочная дата завершения контракта — 30 апреля 2028 года.

Произведенные пусковые установки будут направлены на нужды сухопутных войск США, корпуса морской пехоты, а также на поставки в Австралию, Канаду, Эстонию, Швецию и на Тайвань.

В прошлом году Госдеп США одобрил продажу Тайваню систем HIMARS на $4 млрд.

В январе Пентагон подписал контракт на обслуживание истребителей F-16 на $235,5 млн.