Песков высказался по поводу сроков перемирия ко Дню Победы

Конкретные сроки перемирия по случаю Дня Победы будут объявлены, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Таким образом представитель Кремля ответил на вопрос, определены ли уже конкретные дни и часы прекращения огня.

«Они будут объявлены», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о готовности объявить перемирие в зоне СВО ко Дню Победы — 9 мая.

Позже сообщалось, что президент США Дональд Трамп поддержал инициативу России о перемирии.