Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском Нижегородской области

Под удар ВСУ в Нижегородской области попали города Дзержинск и Кстово, за примерно три часа силы ПВО отразили по меньшей мере три волны налетов дронов, сообщает Life.ru со ссылкой на SHOT.

Жители Дзержинска насчитали примерно 10 взрывов в разных частях города. При этом они видели в небе вспышки. Согласно публикации, три взрыва произошли в центре и на юге Кстово. От них "тряслись стекла в рамах" и сработали сигнализации у автомобилей. В ночь на 30 апреля БПЛА атаковали еще два российских региона.

Так, над Липецком произошли две волны взрывов. Горожане массово сообщили о гуле в небе и вспышках в некоторых районах. На всей территории Липецкой области был объявлен красный уровень опасности. А в Волгоградской области дроны атаковали Алексеевский и Ольховский районы.

В первом из них из-за налета БПЛА мужчина попал в больницу с осколочным ранением ноги. Кроме того, был поврежден жилой дом.