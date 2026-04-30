Около пяти взрывов раздалось над Дзержинском Нижегородской области

Около пяти взрывов прозвучало над городом Дзержинском Нижегородской области. Силы противовоздушной обороны уничтожают воздушные цели. Об этом в четверг, 30 апреля, сообщил Telegram-канал Shot.

© Вечерняя Москва

— Очевидцы рассказали, что было слышно три-четыре взрыва в разных частях города. Местные утверждают, что были видны вспышки в небе. Также работает сигнал воздушной опасности, — говорится в публикации.

Что делать, если увидели беспилотник: как защитить себя и близких

Точной информации о пострадавших и разрушениях нет. В аэропорту Нижнего Новгорода введены ограничения на посадку и взлет воздушных судов, уточнили в посте.

29 апреля сообщалось, что серия взрывов прозвучала над Липецком. Силы противовоздушной обороны отражают атаку украинских беспилотников. Местные жители рассказали, что было две волны взрывов над городом. По словам очевидцев, первый взрыв прогремел в 22:30, а потом продолжило громыхать в небе около 23:45.

В тот же день жители Перми рассказали о появлении густого черного дыма в небе над городом после атаки беспилотников ВСУ. Дым хорошо виден на фоне ясного неба. Очевидцы отметили, что капли дождя оставляют темные следы на подоконниках.