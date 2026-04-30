В Волгоградской области при атаке ВСУ пострадал человек

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров проинформировал о работе сил противовоздушной обороны в ночь на 30 апреля. В официальном Telegram-канале правительства региона было опубликовано заявление главы субъекта, согласно которому подразделения ПВО Министерства обороны России задействованы в отражении террористической атаки беспилотных летательных аппаратов.

Целями налёта, по имеющимся данным, выступают объекты гражданской инфраструктуры, расположенные на территории Алексеевского и Ольховского районов.

В сообщении уточняется, что полностью избежать последствий воздушной атаки не удалось. В Алексеевском районе зафиксировано повреждение индивидуального жилого дома. В результате инцидента пострадал один человек: местный житель получил осколочное ранение ноги, ему оказывается необходимая медицинская помощь в стационаре.

