В МИД России высказались о возможной передаче элементов ядерного оружия Киеву

Возможная передача Киеву элементов ядерного оружия переходит все мыслимые границы, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Белоусов. Об этом пишет РИА Новости.

Глава российской делегации на обзорной конференции по Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) уточнил, что некие силы в Великобритании и во Франции всерьез рассматривали идею о возможной передаче Украине элементов ядерного оружия.