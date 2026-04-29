«Группировка ослабеет»: авианосец Gerald R. Ford покидает Ближний Восток

Авианосец USS Gerald R. Ford, принимавший активное участие в масштабной операции против Ирана, в ближайшее время покинет Ближний Восток и вернется в США, пишут обозреватели Тара Копп и Дэн Ламот в статье для Washington Post.

Авторы статьи уточнили, что в настоящее время на Ближнем Востоке находятся три авианосца — Gerald R. Ford, George H.W. Bush и Abraham Lincoln.

Ford в настоящее время задействован в Красном море, Lincoln и Bush действуют в Аравийском море, обеспечивая соблюдение американской блокады, направленной против судов, перевозящих нефть или товары из иранских портов.

Вместе с тем, пояснили обозреватели, корабль находился в составе действующих группировок 309 дней, почти год, что является очень большим сроком.

Длительное пребывание вне родной базы сказалось на техническом состоянии корабля, привело к многочисленным поломкам.

Точная дата отплытия авианосца пока не названа, источники полагают, что его отправят в Вирджинию в середине мая.

Отправка авианосной группировки необходима, констатировали авторы статьи. Вместе с тем, подчеркнули журналисты, уход с театра боевых действий третьего авианосца значительно ослабит силы США в макрорегионе.