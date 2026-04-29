Стало известно, как США намерены выйти из тупика в переговорах с Ираном

Центральное командование США разработало в апреле план, реализация которого, по мнению аналитиков, позволит преодолеть тупик в переговорах с Тегераном, пишет Axios со ссылкой на осведомленные источники.

По данным портала, план подразумевает нанесение «короткой и мощной» серии ударов по ключевым объектам инфраструктуры Ирана.

Следующая часть плана включает оказание давления на руководство Исламской Республики с целью принудить его снова сесть за стол переговоров.

CENTCOM предполагает, заметили журналисты, что на фоне ударов и дипломатического давления, Тегеран продемонстрирует большую гибкость, чем на переговорах в Исламабаде.

Источник отметил, что президент США Дональд Трамп в настоящий момент рассматривает морскую блокаду как основной способ давления на Тегеран. Вместе с тем, американский лидер не исключает применение военной силы в случае необходимости.

Ранее в КСИР заявили, что Исламская Республика не смирится, будет отстаивать свои позиции и жестко ответит на действия США.