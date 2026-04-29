Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине, однако проиллюстрировал свое высказывание ссылками на Иран.

"Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости", - отметил американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме. "У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <...> Все их [военные] самолеты сбиты", - сказал глава администрации США.

При этом он выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время.