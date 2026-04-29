Трамп заявил, что Украина потерпела военное поражение

Трамп заявил, что Украина побеждена, но проиллюстрировал тезис ссылками на Иран

ТАСС

Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия нанесла поражение Украине, однако проиллюстрировал свое высказывание ссылками на Иран.

"Думаю, в военном плане Украина потерпела поражение. Вы бы этого не узнали, читая фальшивые новости", - отметил американский лидер, беседуя с журналистами в Белом доме. "У них было 159 кораблей. Все корабли теперь находятся под водой. <...> Все их [военные] самолеты сбиты", - сказал глава администрации США.

При этом он выразил мнение, что конфликты на Украине и с Ираном могут завершиться примерно в одно и то же время.

"Может быть, по схожему графику", - утверждал Трамп, отвечая на вопрос о том, какой из этих двух конфликтов может закончиться раньше.