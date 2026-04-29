Военный эксперт объяснил атаку ВСУ на автобус под Шебекино

Капитан I ранга Василий Дандыкин выразил мнение, что ВСУ атакуют мирное население в приграничных регионах РФ, чтобы запугать гражданских. Об этом пишет NEWS.ru.

Эксперт в беседе с изданием прокомментировал удар ВСУ по автобусу в Белгородской области, в результате которого погибли три человека.

По словам аналитика, неонацисты действуют по заветам Гитлера, они бьют для того, чтобы посеять страх и возбудить какие-то протестные настроения.

Подобные террористические акты, на которые давно не обращают внимания в Европе, ВСУ совершают из-за своих неудач на поле боя, заявил военный эксперт.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале сообщил, что 29 апреля ВСУ ударили по автобусу с пассажирами в селе Вознесеновка Шебекинского округа. По словам главы региона, 11 человек пострадали, из них троих спасти не удалось.