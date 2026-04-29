Казахстан, с территории которого, с большой долей вероятности, в среду, 29 апреля, велась атака по Оренбургу и Орску, должен прояснить ситуацию и ответить на неприятные вопросы. Так считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее, когда украинские беспилотники впервые долетели до Урала, военный эксперт одним из первых предположил, что дроны были подняты в небо с территории Казахстана, где развернуты их секретные базы сборки и запуска.

© Московский Комсомолец

Напомним, 29 апреля, когда Украина атаковала Орск и Оренбург, украинский дрон упал на севере Актюбинской области Казахстана. Место падения находится всего в 20 километрах от города Орск.

Военный эксперт Владислав Шурыгин после первых атак по Уралу предположил, что украинские дроны летели не с территории Украины, до которой более 1800 километров, а из Казахстана.

«Буквально несколько дней назад мы предположили, что украинские дроны были запущены с территории Казахстана, - написал эксперт в своем канале. = И вот теперь, если это не постановка, мы получили подтверждение. Да, Казахстан!»

По мнению эксперта, на территории Казахстана вполне могли быть развернуты секретные базы сборки и запуска украинских беспилотников. Для этого необходимы пара арендованных ангаров, группа украинских диверсантов и, привезённые с Украины, разобранные дроны.

Если все-таки выяснится, что дрон прилетел с территории Казахстана, тогда, считает эксперт Шурыгин, Россия должна адекватно отреагировать на «откровенно враждебное (или нарочито «слепое») поведение нашего южного соседа»: