Упавший в Казахстане на границе с Россией дрон запустили с секретной базы ВСУ
Казахстан, с территории которого, с большой долей вероятности, в среду, 29 апреля, велась атака по Оренбургу и Орску, должен прояснить ситуацию и ответить на неприятные вопросы. Так считает военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее, когда украинские беспилотники впервые долетели до Урала, военный эксперт одним из первых предположил, что дроны были подняты в небо с территории Казахстана, где развернуты их секретные базы сборки и запуска.
Напомним, 29 апреля, когда Украина атаковала Орск и Оренбург, украинский дрон упал на севере Актюбинской области Казахстана. Место падения находится всего в 20 километрах от города Орск.
Военный эксперт Владислав Шурыгин после первых атак по Уралу предположил, что украинские дроны летели не с территории Украины, до которой более 1800 километров, а из Казахстана.
«Буквально несколько дней назад мы предположили, что украинские дроны были запущены с территории Казахстана, - написал эксперт в своем канале. = И вот теперь, если это не постановка, мы получили подтверждение. Да, Казахстан!»
По мнению эксперта, на территории Казахстана вполне могли быть развернуты секретные базы сборки и запуска украинских беспилотников. Для этого необходимы пара арендованных ангаров, группа украинских диверсантов и, привезённые с Украины, разобранные дроны.
Если все-таки выяснится, что дрон прилетел с территории Казахстана, тогда, считает эксперт Шурыгин, Россия должна адекватно отреагировать на «откровенно враждебное (или нарочито «слепое») поведение нашего южного соседа»:
«Ответ очевиден - использовать имеющиеся у нас рычаги влияния на Казахстан. Все сегодняшнее благополучие Казахстана напрямую зависит от России, через которую идут его основные торговые пути в Европу, и, что ещё более важно для экономики Астаны, нефте- и газопроводы. КТК - каспийский трубопроводный консорциум - это главная артерия, по которой нефть и газ Казахстана идут на терминалы Новороссийска, а оттуда по всему миру. Что мешает нам предъявить Казахстану ультиматум - ещё один дрон, прилетевший с вашей территории и вентиль вашим нефти и газу будет перекрыт! Так поступило бы сильное государство!» - написал эксперт.