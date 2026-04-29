Российские НРТК расчистят путь штурмовикам в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России начали использовать наземные робототехнические комплексы (НРТК) для расчистки проходов штурмовикам в зоне СВО. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на знакомые с ситуацией источники.

НРТК оснащают тралами, которые уничтожают заложенные мины. Катковые тралы вызывают детонацию мин нажимного действия, а электромагнитные устройства инициируют срабатывание мин с магнитными взрывателями. Это позволяет расчищать путь от взрывоопасных предметов на поверхности или на небольшой глубине.

Также роботов оснащают специальным отвалом для создания проходов в завалах. Это превращает наземный дрон в аналог инженерной машины разграждения (ИМР). При этом компактные НРТК могут работать там, где не пройдет крупная техника, а дистанционное управления позволяет избежать лишнего риска.

«Роботизированные комплексы гораздо дешевле, чем крупные инженерные машины. Кроме того, у них низкий профиль, когда он идет в траве, его сложно различить как с земли, так и с воздуха», — сказал военный эксперт Алексей Леонков.

Ранее в апреле Минобороны России сообщило, что бойцы начали использовать НРТК «Курьер» с пулеметами для охоты за беспилотными летательными аппаратами.