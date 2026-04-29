Пентагон: США продолжают снабжать Украину развединформацией

США продолжают предоставлять развединформацию Вооруженным силам Украины (ВСУ). Об этом заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил (ВС) США генерал Дэн Кейн, его слова приводит ТАСС.

© Global look

«Мы продолжаем через [западную] группу по оказанию поддержки Украине помогать с некоторыми делами по обмену информацией», — подтвердил он.

В конце марта официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты реагируют общими словами или молчат в ответ на демарши о недопустимости передачи Украине разведывательных данных для ударов по целям в России. Дипломат отмечала, что вопрос о недопустимости передачи Украине разведданных Москва ставит перед Вашингтоном регулярно.

В марте Politico сообщило, что Москва предложила США сделку, согласно которой РФ прекратит делиться с Ираном разведывательной информацией, такой как точные координаты американских военных объектов на Ближнем Востоке, если Вашингтон прекратит делиться с Украиной данными о российских объектах.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков это опроверг.

Ранее США обиделись на Южную Корею и перестали давать ей разведданные о КНДР.