Генерала сняли с должности за помощь футбольной команде истребителями

Командование ВС Турции сняло с поста генерала Мете Куша на фоне истории с истребителями над футбольным полем, передает РЕН ТВ в Telegram-канале.

© Соцсети

Инцидент произошел 21 апреля во время четвертьфинального матча Кубка Турции между командами «Коньяспор» и «Фенербахче».

Внезапно в небе появились истребители F-16 и вертолеты, звук их полета был слышен даже на прямой трансляции.

Позже выяснилось, что командующий авиабазой в Конье генерал дал указание летчикам пролететь в районе стадиона с тем, чтобы оказать давление на игроков «Фенербахче».

Трюк сработал — хозяева выиграли со счетом 1:0, заметили журналисты.

Вместе с тем, командование не оценило «интересное решение» Куша, отстранило его от должности и перевело с понижением в штаб ВВС в Анкаре.