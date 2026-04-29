В России высказались о необходимости изменить тактику ударов по Украине

Государство, которое действует террористическими методами, должно получать соразмерный ответ, чтобы впредь там боялись атаковать Россию, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) в среду, 29 апреля, атаковали Пермский край, расположенный в двух тысячах километров от границы. В результате на одном из объектов произошло возгорание.

Депутат отметил, что ранее Россия не наносила удары по многим объектам инфраструктуры Украины, таким как мосты или станции, чтобы не создавать населению трудности. Однако после атак ВСУ на промышленные объекты России, приведших к тяжелым экологическим последствиям и жертвам, надо дать такой ответ, который остановил бы эти действия, считает парламентарий. По его мнению, это также повод к переносу атак на некоторые европейские объекты.

«Профилактически это можно сделать. Именно по центрам производства. Но здесь надо понимать, что эти удары должны быть очень точечные. Мы должны предупредить, сказать, что ударим по конкретному заводу. Предупреждение и очень точный удар», — сказал Чепа.

После атаки украинских беспилотников небо Перми заволокло черным дымом. Кадры с последствиями сняли на видео местные жители.