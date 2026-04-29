В Бельгии признали, что НАТО может быть «бумажным тигром»

Альянс НАТО действительно иногда может вести себя как «бумажный тигр», заявил министр обороны Бельгии Тео Франкен. Его слова передает РИА Новости.

«НАТО иногда может быть «бумажным тигром». Это правда, и я могу это сказать, потому что штаб-квартира НАТО находится в Бельгии», — сказал он.

1 апреля американский президент Дональд Трамп в интервью газете The Telegraph сообщил, что всерьез рассматривает возможность выхода страны из НАТО в связи с отказом блока помочь в военной операции против Ирана. Политик заявил, что всегда знал о том, что государства блока — «бумажные тигры». По его словам, этот факт известен и его российскому коллеге Владимиру Путину.

Позже издание Politico сообщили, что европейские лидеры не были сильно встревожены словами Трампа о «бумажных тиграх».

Ранее в Германии призвали Евросоюз показать миру, что он не «бумажный тигр».