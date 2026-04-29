Глава Пентагона пообещал провести ядерные испытания

США намерены провести модернизацию ядерной триады и испытания ядерного оружия, сообщил глава министерства войны Соединенных Штатов Пит Хегсет.

«Мы будем испытывать ядерное оружие и системы доставки на равных основаниях с остальными», – подчеркнул он в ходе слушаний в профильном комитете палаты представителей, передает РИА «Новости».

Министр также напомнил, что в рамках обещания президента Дональда Трампа США готовят масштабную модернизацию ядерной триады. По словам Хегсета, страна разработает дополнительные варианты действий для обеспечения сдерживания и управления эскалацией.

Ранее глава Минэнерго США Райт заявил о росте поставок нового ядерного оружия в войска.