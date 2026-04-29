Зеленский рассказал о подготовке к новым обменам

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ведется обсуждение подготовки новых обменов с Россией.

Об этом он написал в своем Telegram-канале по итогам встречи с представителями Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными.

«Подробно обсудили результаты обменов, которые уже произошли в этом году, и подготовку к следующим обменам. Надеемся, что в ближайшее время сможем встретить дома украинцев, которые сейчас находятся в плену», — сообщил политик.

По его словам, представители штаба обработали все необходимые документы и списки для обмена. Кроме того, украинский лидер сообщил о запросах по освобождению пленных от международных организаций.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Украина увеличивает дальность ударов ВСУ по территории России.