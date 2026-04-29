"Бойся своих желаний": в Иране обратились с предупреждением к США

Атаки США и Израиля на Иран привели к геополитическим сдвигам, однако их последствия оказались далеки от тех целей, которые ставил перед собой Вашингтон.

Об этом заявил заместитель главы МИД Ирана Саид Хатибзаде на площадке Института политических и международных исследований в Тегеране.

«Есть такое выражение: бойся своих желаний. Они хотели геополитических изменений, они их получили, но я не уверен, что это соответствует тому, что они хотели... Еще один урок для тех, кто начал войну. Война — это не решение проблемы, это часть проблемы», — приводит РИА "Новости" слова дипломата.

По словам Хатибзаде, иранская сторона, несмотря на готовность к защите своих интересов, остается приверженной переговорному процессу. Как подчеркнул представитель внешнеполитического ведомства: «Я думаю, что альтернативы дипломатии нет, все альтернативные дипломатии варианты — весьма непривлекательны».

Иран продолжит занимать оборонительную позицию до тех пор, пока не будет достигнута полная стабилизация ситуации и окончательное прекращение боевых действий. При этом Тегеран не намерен идти на компромиссы в вопросах государственного суверенитета, территориальной целостности и безопасности.

Хатибзаде также указал на стратегическую ошибку Вашингтона, который, по мнению иранской стороны, рассчитывал на внутренний коллапс Исламской Республики и неспособность ее армии к эффективному противодействию. Замглавы МИД связал агрессию США с попыткой «наказать» Иран за события 1979 года, когда влияние Вашингтона в стране было окончательно утрачено.