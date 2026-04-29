Бойцы "Хезболлы" впервые открыто показали ракету Paveh

Бойцы ливанской "Хезболлы" впервые открыто показали стартующую крылатую ракету Paveh иранского производства. До этого применение такого оружия также демонстрировалось, но из соображений секретности многие детали скрывались.

На этом же снимке можно разглядеть все особенности такого средства поражения. Например, детали конструкции пусковой установки, которая, по всей видимости, была изготовлена непосредственно на территории Ливана.

На фото виден твердотопливный ускоритель, отстреливаемый уже в ходе полета, а также компактный турбореактивный двигатель, благодаря которому ракета летит к цели. Имеющиеся крылья пока еще не раскрылись.

Максимальная дальность полета ракеты - 1650 километров. Предположительная масса боевой части - около 500 килограмм.