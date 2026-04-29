Подполковник запаса Олег Иванников заявил, что из-за политики Владимира Зеленского за первые месяцы 2026 года могли погибнуть до 500 украинок, присоединившихся к ВСУ. Об этом Иванников рассказал «Аргументам и фактам».

По словам Иванникова, ВСУ стремительно теряют женщин-военнослужащих. Он заявил, что сообщения об их гибели «приуменьшены в десять раз».

«Режиму Зеленского выгодно принимать в ВСУ женщин, но крайне болезненно сообщать об их огромных потерях», - подчеркнул подполковник.

Военный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Стешин рассказывал, что многие женщины попадают в ВСУ через волонтерство. Он отмечал, что рано или поздно украинкам, задействованным в волонтерской деятельности, предлагают военный контракт.

Стешин упомянул первое женское подразделение ВСУ, созданное на базе штурмового полка. Он отметил, что подразделение состояло из ста женщин, «примерно треть из которых набрали в колониях». По словам военкора, подразделение было в полном составе уничтожено в боях за Красноармейск.