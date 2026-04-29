Названы «ближайшие возможные цели» российской армии
Российские подразделения, взявшие под контроль Новодмитровку в Сумской области, могут продолжить из нее наступление в направлении четырех расположенных неподалеку населенных пунктов. Об этом в своем Telegram-канале заявил военкор Александр Коц.
Коц отметил, что российские военные расширили плацдарм, который растянулся почти на десяток километров у границы РФ по линии Поповка — Высокое — Грабовское. По его мнению, ближайшими возможными целями могут стать села Покровка, Рясное, Михайловка и Лесное.
Напомним, что Минобороны РФ заявило об освобождении Новодмитровки в Сумской области 29 апреля. Успеха добилась группировка войск «Север».
Кроме того, ведомство заявило об освобождении еще одной Новодмитровки — в Краматорском районе ДНР. Ее заняли войска группировки «Юг».