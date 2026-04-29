«Черт возьми, нет»: генералы отговорили Трампа от ядерного удара

Американский политический комментатор, экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что президент США Дональда Трамп хотел «послать Ирану сигнал» с помощью ядерного оружия, но военные его отговорили. Комментарий Джонсона опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Двадцать третьего апреля Трамп заявил, что не намерен применять против Ирана ядерное оружие, поскольку американские военные «уже уничтожили» потенциал иранской армии. Ранее некоторые комментаторы расценили угрозу Трампа «уничтожить цивилизацию» в Иране как намек на применение оружия массового поражения.

По словам Джонсона, вопрос о применении ядерного оружия возник около двух недель назад: он якобы обсуждался на экстренном совещании в Белом доме. Бывший аналитик ЦРУ утверждает, что на этой встрече Трамп призвал «изучить возможность использования ядерного оружия, чтобы послать сигнал Ирану».

«И генерал Кейн сказал «Нет, черт возьми, нет, мы не будем этого делать», - заявил Джонсон.

Дэн Кейн - глава Объединённого комитета начальников штабов США, генерал ВВС США.